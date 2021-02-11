المغرب – أبلغ الاتحاد المغربي لكرة القدم لجنة الأندية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بقرار سلطات البلاد بعدم السماح بإقامة مباراة الوداد البيضاوي وضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي: “وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد البيضاوي مع فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي المزمع إجراؤها في الـ13 من فبراير بمدينة الدار البيضاء ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19 .حيث طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر إن تعذر ذلك”.

في المقابل، أعلن النادي الجنوب إفريقي تأجيل سفره إلى المغرب لعدم حصوله على تأشيرات الدخول.

وقال كايزر تشيفز، في بيان رسمي: “لتعطل إصدار التأشيرات إلى المغرب وعدم التواصل مع الاتحاد المغربي لكرة القدم والسلطات بشأن مسألة سفر بعثة كايزر تشيفز إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لم يكن أمام النادي خيار سوى تأجيل سفره إلى الغد، بانتظار حل الموضوع وتعاون جميع الأطراف ذات الصلة”.

وأكد كايزر تشيفز أنه استوفى جميع المتطلبات اللازمة لسفر البعثة، بما في ذلك جميع متطلبات بروتوكولات كوفيد-19، ومع ذلك لم تحصل بعثة النادي على التأشيرات من سفارة المغرب في بريتوريا.

وأكد النادي الجنوب إفريقي أنه لم يتلق أي مراسلات من السلطات المغربية بشأن هذا الأمر، لكنه أكد أنه سيواصل التعاون مع الاتحاد المحلي وسفارة جنوب إفريقيا في المغرب، في محاولة إبلاغ “الكاف” بالمشكلة حتى يتم حلها.

ولا يزال النادي ينتظر إصدار التأشيرات، وسيحاول مرة أخرى الحصول عليها من السفارة المغربية في بريتوريا صباح يوم الخميس.

المصدر: frmf.ma + kaizerchiefs.com

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