 المنفي: أزور بنغازي اليوم للبدء برحلة عمل من أجل وحدة الوطن ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي أنه سيزور مدينة بنغازي اليوم الخميس للبدء برحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيها.

المنفي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” قال :”بسم الله نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا ونحل اليوم ضيوفا على مدينتنا بنغازي”.

وأكد رئيس المجلس أن الهدف من زيارة بنغازي وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية والتعاون لرفع المعاناة عن المواطن، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياتهم والإرتقاء لمستوى التحديات والتطلعات.

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