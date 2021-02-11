ليبيا – قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المشاركين في المحادثات المنعقدة في الغردقة أكدوا صعوبة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدًا أن عملية الاستفتاء تتطلب إجراءات تأخذ وقتًا أكثر من المتبقي حتى الانتخابات.

بليحق أشار وفقًا لموقع “سكاي نيوز” إلى أنه في حال التوافق على الاستفتاء أولًا، ستحتاج المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى سبعة أشهر للاستعداد، ولو رفض الشعب مشروع الدستور ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، مما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.

ولفت إلى عدم إصدار لجنة المسار الدستوري، مما يفيد تأجيل الانتخابات لإجراء الاستفتاء أولًا، مبينًا أن المباحثات مستمرة لمدة ثلاثة أيام، وستعلن بيانًا ختاميًا بعد انتهائها.

يشار إلى أن الجولة الثالثة من المسار الدستوري مستمرة في مناقشاتها حول القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات نهاية العام الجاري.