ليبيا- أعد القسم اليوناني في وكالة أنباء سبوتنيك الروسية تقريرًا تحليليًا عن ذوبان جليد العلاقات الديبلوماسية اليونانية الليبية بعد مرور نحو 7 أعوام على تجميدها.

التقرير الذي ترجمه للإنجليزية موقع “غريك سيتي تايمز” وتابعته وترجمته إلى العربية صحيفة المرصد تساءل عن مغزى توقيت إعادة الروح لهذه العلاقات، ناقلًا عن مصادر ديبلوماسية يونانية تأكيدها وجود رغبة لدى سلطات اليونان لفتح صفحة جديدة مع ليبيا، بعد “سقوط” رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

وأضاف الديبلوماسيون بالقول: إن الجانب اليوناني يريد أن يكون له دور نشط في المنطقة ما بعد السراج الذي شارك في توقيع مذكرة تفاهم بحرية “غير قانونية” مع تركيا، لـ”سرقة” الفضاء البحري اليوناني، فيما نقل التقرير أيضًا وجهة نظر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بانتيون كوستاس يفانتيس.

وأشار يفانتيس إلى أن العلاقات السياسية بين اليونان وليبيا ليست جيدة، لا سيما بعد إبرام السراج هذه المذكرة مع الأتراك، ما يحتم تغيير الدور اليوناني في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فيما بين الأكاديمي بجامعة ديموقريطوس سوتيريس سربوس أن التطورات المتعلقة بالحكومة الانتقالية الليبية لن تغير الدور التركي.

وأضاف سربوس أن تركيا مستفيدة من اختيار هذه الحكومة، وهو ما يحتم على اليونان تغيير إستراتيجيتها لتحسين موقفها الديبلوماسي وتحقيق نفوذ تفاوضي داخل اللعبة السياسية الليبية، مؤكدًا أن غياب وجود سفارة يونانية في ليبيا صعب مهمة الحصول على أي معلومات عن التطورات في هذا البلد.

وأوضح سربوس أن اليونان لم تدرك حقيقة إبرام السراج مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا وتعزيز علاقة التعاون العسكري إلا بعد فوات الأوان، ما يعني أنها كانت قادرة على فعل شيء لمنع ذلك، لكن ترتيب أوراق اللعبة لربما يكن في صالحها، مشيرًا إلى حاجة بلاده لقناة تواصل مع ليبيا.

واختتم التقرير بالتأكيد على ما توقعه ديبلوماسيون بشأن مسألة طرد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي من اليونان حينما كان سفيرًا للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فيها، موضحين أن المنفي لن يسبب أي مشاكل مع اليونانيين؛ لأنه انتقالي ولديه سلطة محدودة للمضي قدمًا في تغييرات كبيرة.

ترجمة المرصد – خاص

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