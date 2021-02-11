ألمانيا – أشاد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، بنظيره محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، عقب مباراة الفريقين في نصف نهائي مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-0.

وقال نوير، في تصريحات لموقع الفيفا: “الأهلي فريق صاحب إنجازات وحقق أرقاما قياسية من قبل، لكن من الطبيعي أن فريقا واحدا فقط سيصعد للنهائي، وقد حققنا ذلك”.

وتحدث حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، عن نظيره حارس مصر والأهلي الشناوي، وما دار بينهما بعد مواجهة الفريقين بنصف نهائي كأس العالم للأندية الاثنين الماضي: “أعتقد أن الجميع شاهد الاحترام المتبادل بيننا، بعد المباراة تعانقنا وتصافحنا وتبادلنا القمصان”.

وعن قول الشناوي إن نوير هو قدوته، قال الحارس الألماني: “عندما يقال ذلك عني من حراس يواجهونني في الملعب، فذلك شيء مميز، هذا جزء من الاحترام المتبادل بيننا”.

ويواجه بايرن ميونخ نظيره تيغريس أونال المكسيكي، في نهائي مونديال الأندية الليلة.

المصدر: twitter/fifacom

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