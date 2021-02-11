لبنان – أقامت عائلة الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم اليوم الخميس، حفلا تأبينيا في الضاحية الجنوبية لبيروت في حضور عدد من الأصدقاء والسفراء الأجانب.

وشارك في الحفل التأبيني، الذي أقيم في دارة عائلة سليم في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مجموعة من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، وناشطون معارضون من المجتمع المدني وحراك 17 أكتوبر.

كما حضرت الحفل التأبيني السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، والسفير الألماني في لبنان أندرياس كندال، والسفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتسكد.

وقالت شيا خلال الحفل إن لقمان سليم كان رجلا عظيما، والجرم بربري لا يُسامح ولا ينسى، مضيفة أننا “سوف ندفع باتجاه المحاسبة والمطالبة بالعدالة وحمل إرث لقمان سليم”.

من الجدير ذكره، أن مراسم دفن الراحل تمت منذ أيام، لكن العائلة أقامت نصبا تذكاريا رخاميا في باحة منزله في حارة حريك.

وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في أعقاب العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا داخل سيارة في مدينة الزهراني بجنوب البلاد يوم الخميس الماضي.

وكان الناشط معروفا بانتقاداته لجماعة “حزب الله”، التي قد دانت الجريمة وطالبت بمعاقبة منفذيها.

المصدر: RT+ الجديد

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