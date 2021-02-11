فرنسا – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الخميس، تشخيص إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا التي تعرض لها أمس الأربعاء خلال مواجهة فريق كان في دور الـ32 من كأس فرنسا.

وأوضح النادي الباريسي في بيانه، أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، تبين إصابة نيمار في العضلة الضامة اليسرى.

وأشار البيان إلى أن النج البرازيلي سيغيب عن صفوف الفريق 4 أسابيع، حسب استجابته للبرنامج العلاجي.

وبذلك يتأكد غياب نيمار عن مباراتي برشلونة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يحل الفريق الباريسي ضيفا على الفريق الكتالوني، الثلاثاء المقبل على ملعب “الكامب نو”، فيما يلتقيان في الـ10 من مارس المقبل على ملعب “حديقة الأمراء” في مباراة الإياب.

وسقط نيمار أرضا بعد تدخل من ستيف ياجو لاعب كان في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة التي حسمها فريقه بهدف دون مقابل، وأمسك بفخذه الأيسر قبل أن يخرج ويشارك كيليان مبابي بدلا عنه.

المصدر: en.psg.fr

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