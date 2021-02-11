ليبيا – أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن ليبيا شهدت على مدار سنوات مضت تدخلات خارجية زادت من خطورة الجبهة الغربية بالنسبة لمصر.

عكاشة قال خلال لقائه عبر برنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة “الحياة” المصرية بحسب صحيفة “اليوم السابع”: إن القوات المسلحة المصرية تمكنت من التصدى لأكثر من 2200 محاولة لاختراق حدودها من ذلك الجانب فى عام واحد فقط.

وأضاف: “كان هناك محاولات لإدخال ليبيا في فوضى عارمة وتدمير مخرجات خط برلين، فوضعت مصر خطًا أحمر لوقف القتال في ليبيا على كافة الأصعدة ووقف كل أنشطة الفوضى، وكان الخط الأحمر وإعلان القاهرة علامة فارقة في الأزمة الليبية، فضلًا عن المسارات السياسية التي تبنتها مصر من استقبال اجتماعات وزيارات وغيرها لإيجاد حل سلمي للأزمة”.

كما تابع: “مصر لم يكن لديها أي مطمع في ليبيا، وكل هدفها هو أن تستقر ليبيا؛ لأن أمن ليبيا يعني أمن مصر، ولا بد أن نحيي القيادة السياسية المصرية؛ لأنها بذلت مجهودًا عملاقًا لحل الأزمة الليبية بصرامة وانضباط”.

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