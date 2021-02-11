أستراليا – تأهل الثلاثي الروسي دانييل مدفيديف وأندريه روبليف وكارين خاتشانوف إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب.

وجاء تأهل مدفيديف بعد أن حسم مباراته اليوم الخميس أمام الإسباني روبيرتو كارباليسا بينو بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-2 و7-5 و6-1، خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.

وهذا الفوز هو الـ16 على التوالي للنجم الروسي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ25.

وسواجه مدفيديف في الدور المقبل الصربي فيليب كراينوفيتش.

وبلغ خاتشانوف الدور الثالث بتغلبه على الليتواني ريتشارداس بيرانكيس بثلاث مجموعات دون مقابل، نتائجها: 6-2 و6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و57 دقيقة.

وتأهل روبليف إلى ثالث أدوار البطولة بعد أن تغلب على البرازيلي تياغو مونتيرو بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-4 و6-4 و7-6، خلال ساعتين و8 دقائق.

المصدر: rsport.ria.ru

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