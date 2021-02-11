ليبيا – رحّب المجلس البلدي سبها بمخرجات الحوار السياسي، مبديًا تطلعه إلى أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتقييم نجاحها بناءً على ما تقدمه للمنطقة الجنوبية، باعتبارها الإكثر تضررًا من الانقسام السياسي السابق.

بلدي سبها تطرق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء بحسب المكتب الإعلامي التابع له للوضع الوبائي في المدينة، مشيرًا إلى أنه يشهد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة والوفيات، مع العلم أنه خلال الفترة الماضية قامت البلدية بتطوير وتحسين مراكز العزل.

وأصدر المجلس قرارًا بالإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أيام، بداية من اليوم الخميس إلى يوم السبت، من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا.

كما لفت إلى أنه نظرًا للوضع الوبائي تم تأجيل الامتحان المقرر للمترشحين بخصوص وظيفة مختار المحلة، والذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا.

Share and Enjoy ! 0 Shares