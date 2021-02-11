مصر – توفي اليوم الفنان المصري الدكتور علي حميدة اليوم بعد صراع مرير مع مرض السرطان .
وأشتهر حميدة بأغنية لولاكي في ثمانينيات القرن الماضي وكان مطرب وممثل .
وقال إسماعيل حميدة شقيق الفنان على حميدة ، في تصريحات لـه ، جار إنهاء تصريح الدفن والتجهيز لدفنه ، ولم نحدد الدفن في أي مقابر حتى الآن ..
جدير بالذكر ، أن على حميدة يعاني منذ فترة من المرض ، ونقل إلى معهد ناصر 23 يوما ،
وعاد إلى منزله بمدينة مرسى مطروح ، وتوفى بين أهله بعد عودته واستكمال علاجه ، بعد مرضه في الكبد والرئة.
المصدر : وسائل اعلام مصرية