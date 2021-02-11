العراق – وصل إلى مطار النجف الدولي في العراق، وفد من الفاتيكان، تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس إلى مدينة النجف جنوب بغداد في مارس المقبل.

وأكد الفاتيكان في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البابا فرنسيس سيعقد لقاء في العراق مع المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، بمناسبة زيارته التاريخية إلى هذا البلد المرتقبة من 5 إلى 8 مارس.

بحسب البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره الفاتيكان، فإن البابا سيستقل الطائرة صباح 6 مارس للتوجه إلى مدينة النجف المقدسة في جنوب بغداد لزيارة آية الله السيستاني.

وتشمل زيارة البابا بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم. حيث سيقيم في بغداد قداسا في كنيسة سيدة النجاة التي تعرضت لهجوم في عام 2010 أدى الى مقتل عشرات المصلين.

المصدر: “نوفا”+ “أ ف ب”

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