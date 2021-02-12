فلسطين – أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، لدى قمع الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود إسرائيليين في منطقة راس القناطر القريبة من القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت مسيرة انطلقت من وسط القرية، باتجاه منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية إسرائيل إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.

يشار إلى أن عددا من المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، نصبوا قبل نحو شهرين الماضي خيمة في المنطقة، وشرعوا بأعمال حفر، ووضعوا صهريج مياه في المكان.

ووفق وكالة “معا” الفلسطينية، فإن هذه المنطقة مستهدفة من قبل المستوطنين منذ سنوات، حيث يقومون برعي أغنامهم في مزروعات القرية، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.

المصدر: معا

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