الإمارات العربية – أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، أن أبو ظبي ترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول.

كما شددت على أن الإمارات تؤكد على أهمية احترام سيادة القانون والالتزام بالمواثيق الدولية، وأمن واستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات “منتدى فيليا 2021” الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا اليوم لبحث التطورات والقضايا الإقليمية في المنطقة وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، على مستوى وزراء خارجية كل من السعودية والبحرين ومصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وقالت إن الاجتماع يأتي في ظل تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه المنطقتين والذي يتطلب منا عملا جماعيا جادا ‏وزيادة في التعاون والتنسيق والتعامل معها بعقلانية وحكمة واتزان لإرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

المصدر: وام

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