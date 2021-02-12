ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إنه من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة في مدينة صبراتة يوم الأحد المقبل، تضم كافة أعضاء المجلس، ويتم خلالها اعتماد خارطة الطريق والحكومة الجديدة.

الرعيض وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال: “إن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة منح 21 يومًا لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لو تمكن من ذلك في موعد أقرب سيكون ذلك أفضل، فلنقل خلال أسبوعين”.

وأكد أنه لن يكون هناك أي إقصاء لأي أحد، ولا يوجد ما يمنع وجود أناس سابقين من الحكومة السابقة، إذا ما توفرت فيهم الكفاءة والقدرة على العمل.

وأضاف: “نتوقع عقد جلسة يوم 14 في صبراتة، تضم كافة أعضاء مجلس النواب الليبيين، ويتم فيها توحيد مجلس النواب وتغيير بعض اللوائح فيه، وأيضًا اعتماد خارطة الطريق وتعتمد الحكومة عندما تجهز”.

الرعيض لفت إلى أنه سيتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس خلال هذه الجلسة، قائلًا: “الرئاسة الآن ستذهب إلى الجنوب؛ لأن رئيس مجلس النواب من الشرق ورئيس المجلس الرئاسي من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب، فمن الأولى أن تذهب رئاسة مجلس النواب الآن إلى الجنوب”.

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