روسيا – سيقوم تحالف شركات يضم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركات إنترنت واتصالات بإطلاق مشروعين مشتركين في مجال المدفوعات والتمويل في غضون عام.

ويضم التحالف بالإضافة للصندوق الروسي شركة الإنترنت “ميل رو غروب” وشركة الاتصالات “ميغافون” وUSM Holdings، التي يمتلكها الملياردير أليشير عثمانوف، وشركة Ant Group للتكنولوجيا المالية التابعة (التي تمتلك نظام الدفع “علي باي”).

وجاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر عن الشركات المشاركة في المشروعين، ومن المخطط إتمام الصفقة في العام 2021 بعد استيفاء عدد من الشروط بما في ذلك موافقات أطراف ثالثة مرتبطة بالمشروعين.

المصدر: تاس

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