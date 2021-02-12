الكويت – تستنفر الكويت كل إمكانياتها الطبية من أجل السيطرة على وباء كورونا بعد ارتفاع نسبة الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات 100 بالمائة وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

وأوضحت أن التنسيق مكثف بين وزارة الصحة ومختلف الهيئات الصحية لمواجهة الموقف بعد أن “قرعت الحالات الجديدة، البالغة نحو 6 آلاف إصابة في 6 أيام، ناقوس الخطر، ومع ارتفاع معدلات دخول العناية المركزة بنسبة 100 بالمائة”، فضلا عن تدني معدلات الشفاء من الوباء.

وحذرت وزارة الصحة من أن “الأمور بهذا التصاعد معرضة لتكون خارج نطاق السيطرة”، و أن “الأجهزة المعنية بمواجهة “كورونا” (…) (في) أقصى درجات التأهب” حاليا بعد الارتفاع المقلق لعدد الإصابات اليومية.

وباء كورونا أصاب في الكويت منذ بدايته إلى غاية أمس الخميس 175031 شخصا وتسبب في وفاة 985، حسب وزارة الصحة الكويتية، فيما تتواصل عملية التطعيم باللقاح التي ابتدأت بعمال الصحة والمسنين وذوي الأمراض المزمنة الخطيرة.

المصدر: صحيفة “القبس” الكويتية

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