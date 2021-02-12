ليبيا – اجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الجمعة أولى زيارته لمدينة طبرق شرق البلاد.

مسؤول الإعلام الخاص برئيس المجلس الرئاسي ربيع خليفة صرح بأنه فور وصول المنفي كان في استقباله شخصيات عسكرية وسياسية، في مقدمتهم الفريق الركن صقر الجروشي رئيس أركان السلاح الجوي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وأعيان ومشائخ ووجهاء مدينة طبرق وضواحيها.

وهذا وألقى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية خلال مراسم الاستقبال كلمة ترحيبية لرئيس المجلس الرئاسي، مرحّبًا به في مدينة طبرق التي تعتبر مسقط رأسه.

ومن جانبه، عبر المنفي خلال كلمته التي ألقاها عن مدى سعادته على حفاوة الاستقبال، موضحًا أن من ضمن الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي الجديد والتي من أهمها المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع كلمة الليبين، وتوحيد المؤسسة العسكرية استكمالًا لمباحثات لجنة (5+5) ومساعي البعثة الأممية.

وأكد أن المجلس الرئاسي الجديد سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية والتي ستنعكس بالإيجاب علي المستوى المعيشي للمواطن الليبي.

هذا ومن المتوقع أن يقوم المنفي خلال هذه الزيارة بعدة اجتماعات مهمة، كما تعتبر هذه الزيارة هي الثانية لرئيس المجلس الرئاسي بعد مدينة بنغازي منذ توليه رئاسة المجلس، وستكون ضمن سلسلة من الزيارات التي سيجريها لكل المدن والمناطق الليبية.

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