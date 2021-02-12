بعد ثلاثة أيام من قرار فتحه.. مصر تعيد إغلاق معبر رفح

بعد ثلاثة أيام من قرار فتحه.. مصر تعيد إغلاق معبر رفح

مصر – أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية بعد ثلاثة أيام من قرار فتحه بشكل دائم.

وأعلنت الهيئة العامة المصرية للمعابر، أن المعبر مغلق اليوم الجمعة وغدا السبت على أن يعاد العمل يوم الأحد.

وقالت الهيئة في تصريح مقتضب إن 508 فلسطينيين تمكنوا من السفر فيما عاد إلى قطاع غزة 73 مواطنا، وأرجعت السلطات المصرية 80 مسافرا دون إبداء الأسباب.

وبدأ العمل عبر معبر رفح البري، صباح الثلاثاء الماضي، في كلا الاتجاهين، حيث شرعت أطقم الهيئة العامة المصرية للمعابر بتجهيز حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر.

المصدر: “معا”

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