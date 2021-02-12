ليبيا – أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائرى صبري بوقادوم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز سبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة.

الوزيران تطرقا بحسب المكتب الاعلامي لخارجية الوفاق إلى مسارات العملية السياسية فى ليبيا وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة حيث أكد الوزير بوقادوم حرص بلاده على دعم عملية السلام فى ليبيا وتحقيق الإستقرار والأمن.

كما تم مناقشة تطوير التعاون بين البلدين والتأكيد على إستمرار تبادل الخبرات والتجارب فى مجال الكهرباء وصيانة وتشغيل المحطات الكهربائية .

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