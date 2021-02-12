ليبيا – أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام “الاتفاق الثنائي العسكري” (مذكرة التفاهم غير الشرعية بين أردوغان والسراج التي أبطلها القضاء الليبي) قائمًا بين أنقرة وطرابلس حسب زعمه.

كالين أوضح في مقابلة أجرتها معه قناة “تي آر تي خبر” التلفزيونية الرسمية تابعتها صحيفة المرصد أن هذا البقاء مرهون أيضًا باستمرار طلب حكومة الوفاق له، مؤكدًا إن الشركات التركية ستلعب أيضًا دورًا نشطًا في جهود إعادة إعمار ليبيا وستقدم أنقرة الدعم للحكومة المؤقتة.

يشار إلى أن تصريح كالن يأتي بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها :” إن تركيا ستبحث سحب قواتها إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولًا” قبل وصول رئيس المجلس الرئاسي الجديد المنفي إلى بنغازي ولقائه القائد العام لللقوات المسلحة المشير حفتر ما دفع الرئاسة التركية تغير رأيها بموضوع الإنسحاب من ليبيا يقول مراقبون.

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