أثينا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع أثينا حول تطورات شرق المتوسط والشرق الأوسط، على ضرورة عدم التدخل بالشؤون الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن شكري أكد أهمية استغلال إمكانات التعاون المتاحة لدى بلدان المنطقة لتحقيق المصالح المتبادلة ومجابهة التحديات والأخطار المشتركة.

وشارك شكري في أثينا امس في اجتماع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والإمارات لبحث تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، وسبل حل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وذكر حافظ أن مداخلة الوزير شكري تضمنت تأكيد أهمية احترام كافة دول المنطقة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وخروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة العسكرية.

وأضاف حافظ أن شكري استعرض موقف مصر من أهم القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدد على محورية القضية الفلسطينية للأمن والاستقرار.

المصدر: بوابة الأهرام

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