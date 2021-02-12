صحيفة أمريكية: روسي اشترى أغلى منزل في فلوريدا على أرض كانت تابعة لترامب

صحيفة أمريكية: روسي اشترى أغلى منزل في فلوريدا على أرض كانت تابعة لترامب

الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مواطنا روسيا أتمّ أغلى صفقة في تاريخ ولاية فلوريدا بشراء منزل فاخر بني على أرض كانت تابعة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أمس الأربعاء أن قيمة الصفقة بلغت 140 مليون دولار دفعت نقدا، مشيرة إلى أن العقد أبرم بعد أقل من 24 ساعة على زيارة المشتري الذي لم يتم الكشف عن اسمه إلى المنزل الواقع في منطقة بالم بيتش.

وذكرت الصحيفة أن الأرض التي بني عليها المنزل مؤخرا كانت تابعة لترامب، واشتراها في عام 2008 الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف بـ95 مليون دولار.

وهدم الملياردير المنزل القديم وقسّم الأرض إلى ثلاث قطع باعها لاحقا بقيمة إجمالية تصل إلى 108.2 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن المنزل الجديد بمساحة نحو ألفي متر مربع صمم من قبل المعماري ويليام بويل ويضم حوضا للسباحة وصالة للضيافة.

المصدر: نيويورك بوست

Share and Enjoy ! 0 Shares