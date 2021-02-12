ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي وجوب ترك رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ليقوم بمهامه.

لنقي أوضح في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن المنفي يجب أن يحصل على الفرصة ليقوم بهذه المهام وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد من دون وصاية وجميل إذ لا يوجد مشكلة إطلاقا من زيارته لبرقة أولا.

وأضاف لنقي أن هذه الزيارة تثبت أن المنفي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمثل خطوة تمهيدية للاستحقاقات القادمة لخروج الوطن من النفق المظلم في وقت لا يوجد فيه أي مكان للمزايدات والعنتريات والفتن.

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