روسيا – وصف سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، ويليام بيرنز، المرشح لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بأنه رجل له مسيرة مهنية جديرة بالاحترام.

وقال ناريشكين في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن بيرنز “شخص يتمتع بخبرة ومعرفة عميقة إلى حد بعيد في مجال العلاقات الدولية والسياسة الدولية، وله مسيرة مهنية محترمة جدا، تخلو من لحظات بغيضة كانت موجودة لدى سلفه (جينا هاسبل)”.

وشغل بيرنز منصب سفير الولايات المتحدة في موسكو بين عامي 2005 و2008. وترقى في جهاز الخارجية الأمريكية، إلى منصب نائب وزير، ثم استقال عام 2014 بعد 33 عاما من العمل الدبلوماسي. وحاليا يرأس بيرنز “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”.

وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن بترشيح بيرنز لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية في أوائل الشهر الحالي، ويبقى هذا الترشيح بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

المصدر: “نوفوستي”

Share and Enjoy ! 0 Shares