روسيا – أفادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، إنها على ثقة في أن اللقاحات الروسية الثلاثة ضد كوفيد-19، ستنال توصية منظمة الصحة العالمية للاستخدام.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية: “هناك عملية أخرى يتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية، وهي التسجيل المؤقت لاستخدام لقاح في الحالات الطارئة. هذه التوصية من منظمة الصحة العالمية، تستند إلى تحليل ودراسة شاملة لجميع العناصر الثلاثة (الجودة والفعالية والأمان)”.

وأشارت إلى أن روسيا تمتلك خبرة هائلة في مجال إنتاج اللقاحات. وقالت: “تحدثت مرات عديدة عن اللقاحات السوفيتية ضد الجدري وشلل الأطفال ولقاح الحمى الصفراء، الحاصلة على شهادة منظمة الصحة العالمية”.

في 11 أغسطس 2020، تم تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم – “سبوتنيك v”.

وفي أكتوبر من نفس العام، تم تسجيل “Epivakkorona”- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

وفي 20 يناير 2021، تلقت وزارة الصحة الروسية وثائق من مركز تشوماكوف لتسجيل لقاح “كوفيفاك”.

المصدر: تاس

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