بيلاروس – أكد وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي، اليوم، إن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد يعقد في نهاية فبراير الجاري.

وذكر الوزير البيلاروسي، أنه ستتم خلال لقاء الزعيمين مناقشة مسائل محددة تتعلق بتعميق التكامل بين البلدين. وأشار إلى أن العمل يجري حاليا لإعداد المواد والوثائق الخاصة بذلك.

وأضاف ماكي: “مع الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي، وكذلك ما حدث مؤخرا في دولتينا، أعتقد أنه سيكون لدى الرئيسين ما سيناقشانه خلال اللقاء”.

وأكد الوزير، أن “النقاش سيتركز بشكل رئيسي على المسائل المرتبطة بتعميق التكامل بين البلدين”.

المصدر: تاس

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