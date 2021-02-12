نحو ملياري دولار.. الربح الصافي لـ”روس نفط” في 2020 رغم أزمة كورونا

نحو ملياري دولار.. الربح الصافي لـ”روس نفط” في 2020 رغم أزمة كورونا

روسيا – أفاد تقرير لشركة النفط “روس نفط” الروسية، بأن الشركة التي تعد أكبر منتج للنفط في روسيا، حققت ربحا صافيا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في 2020 عند 147 مليار روبل (نحو ملياري دولار).

ووفقا لبيانات الشركة الروسية فقد تراجع الربح الصافي في 2020 بنسبة 79.1% مقارنة بالعام 2019.

وانخفضت الأرباح قبل خضم الضرائب والاستهلام والفوائد في 2020 بنسبة 42.6% مقارنة بالعام 2019 إلى 1.209 تريليون روبل.

وتضرر قطاع النفط العالمي خلال العام الماضي بسبب تهاوي أسعار الذهب الأسود في ظل انخفاض الطلب العالمي على الخام مع اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعزت “روس نفط” تراجع الربح الصافي إلى زيادة في العبء الضريبي إلى جانب انحفاض الإيرادات مع تراجع الأسعار والطلب.

وعلى صعيد التداولات ارتفع سعر سهم الشركة الروسية في تمام الساعة 11:10 بتوقيت غرينيتش بنسبة 0.33%.

(الدولار = 74 روبلا)

المصدر: تاس

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