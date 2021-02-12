اليابان – أنهى مؤشر “نيكي” الياباني ارتفاعا استمر على مدى 4 جلسات اليوم، حيث نزل عن أعلى مستوى فيما يزيد عن 30 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح.

وتراجع المؤشر “نيكي” 0.14 بالمئة ليغلق عند 29520.07 نقطة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا جديدا منذ أغسطس 1990 يوم الأربعاء الماضي. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 1931.68 نقطة.

وقادت شركات الشحن البحري انخفاض المؤشر “نيكي”، إذ خسر سهم “نيبون يوسن” 4.7 بالمئة، وانخفض سهم “كاواساكي كيسن” 4.45 بالمئة، ونزل سهم “ميتسوي أو إس كيه لاينز” 4.67 بالمئة.

وقفز سهم “تويوتا موتور” 3.48 بالمئة، بعد أن قالت شركة صناعة السيارات يوم الأربعاء الماضي بعد إغلاق الأسواق إن لديها مخزونا من الرقائق يكفي أربعة أشهر وإنها لا تتوقع بشكل فوري أن يلحق نقص المخزون العالمي من الرقائق الضرر بالإنتاج. ورفعت الشركة توقعاتها للأرباح للعام بالكامل بأكثر من المتوقع بنسبة 54 بالمئة.

المصدر: رويترز

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