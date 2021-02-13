روسيا – ينصح باعة الورد والزهور، عند اختيار باقات الورد كهدية للأحباء في عيد الحب يوم 14 فبراير، بالابتعاد عن الورود الحمراء، وباقات الألوان الوردية التقليدية.

ويدعو الباعة إلى التركيز على الزهور البرية وزهور الربيع الرقيقة – الميموزا والفاوانيا وشقائق النعمان.

ووفقا لبعض العاملين في محلات بيع الزهور في موسكو، يحاول الكثيرون من الباعة في هذا العام، دفع الزبائن لشراء الزهور من الألوان غير التقليدية المعتادة.

وأشار الباعة إلى أن عيد الحب هو أول يوم عطلة في العام الجديد، ومن المعتاد تقديم الزهور فيه، وذكروا أنه تم في هذا العام طرح شعار: “لا للورود الحمراء”.

ويؤكد بعض المختصين، في قطاع بيع الهدايا بموسكو، أن الاتجاه السائد حاليا، هو أن يقوم الشخص بجمع باقة الورد بنفسه ويهديها لحبيبه.

المصدر: نوفوستي

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