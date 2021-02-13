تركيا – ذكرت مصادر مطلعة امس أن السلطات التركية اعتقلت مسؤولا إيرانيا يشتبه بأنه حرض على قتل معارض إيراني في إسطنبول قبل نحو 15 شهرا.

وقالت المصادر تأكيدا لتقرير نشرته صحيفة “صباح” التركية، إنه تم اعتقال محمد رضا ناصر زاده في وقت سابق من الأسبوع الجاري للاشتباه بتدبيره إطلاق النار على مسعود مولوي وردنجاني الذي كان ينتقد القيادة السياسية والقيادة العسكرية الإيرانية.

وقتل وردنجاني بالرصاص في أحد شوارع إسطنبول في نوفمبر 2019 بعد عام من مغادرته إيران وانتقاده عبر سلسلة منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، ما قال إنه فساد في الجمهورية الإسلامية.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares