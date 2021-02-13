البرازيل – أعلن نادي ساو باولو البرازيلي في بيان رسمي، تعاقده مع الهداف الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو البالغ 45 عاما كمدير فني للفريق لمدة موسمين.

ويأتي تعيين المدرب البالغ 45 عاما بعد قيادته فريق ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني المتواضع إلى لقب كأس مسابقة سود أمريكانا في قارة أمريكا الجنوبية.

وقال رئيس النادي جوليو كاساريس: “لدى كريسبو تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضيا رائعا وهو مدرب واعد. لدينا قائد بعقلية الفائز”.

ويحل كريسبو بدلا من فرناندو دينيز المقال بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.

واستلم كريسبو (35 هدفا في 64 مباراة دولية) تدريب ديفينسا إي خوسيتسيا من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينس آيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي حيث تنقل بين بارما ولاتسيو وإنتر ميلان وميلان وجنوى تخللها مروره بتشيلسي، في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية يناير الماضي إلى الإنجاز التاريخي بالفوز في نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في القارة بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس بثلاثية نظيفة.

يذكر أن كريسبو توج سابقا كلاعب بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي ولقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات مع إنتر ميلان.

المصدر: أ ف ب

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