التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين على مطار أبها

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين على مطار أبها

السعودية – أعلن التحالف العربي عن إحباطه هجوما جديدا شنت جماعة الحوثيين اليمنية على مطار أبها جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف، حسب قناة “الإخبارية” السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بهدف استهداف المطار، محملا الجماعة المسؤولية عن “المحاولات الإرهابية الممنهجة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وشدد التحالف على إحباطه “المحاولات الإرهابية التصعيدية كافة” من قبل الحوثيين.

وأعلن الحوثيون مرتين خلال الأيام القليلة الماضية عن استهدافهم مطار أبها بطائرات مسيرة.

وأسفر الهجوم الأول الذي وقع في العاشر من فبراير عن اندلاع حريق في طائرة مدنية بالمطار، وتم الإعلان عن الهجوم الثاني أمس.

المصدر: الإخبارية

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