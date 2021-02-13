الولايات المتحدة – اتفق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول السبع على توفير لقاحات كورونا ‏واستمرار إجراءات الدعم والتحفيز المالي لحين الخروج من الأزمة، وتقديم دعم شامل للدول الفقيرة.

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا امس أن كبار ‏المسؤولين الماليين بمجموعة السبع أبدوا “توافقا تاما” في قضايا شتى، من التحفيز ‏المالي إلى دعم البلدان الفقيرة.‏

ورأت جورجيفا أن الاجتماع الافتراضي الذي نظمه وزير المالية البريطاني ‏ريشي سوناك كان “موضوعيا”.‏

وكتبت على “تويتر”: “توافق تام على توفير اللقاحات، واستمرار إجراءات الدعم ‏لحين الخروج من الأزمة، والعمل من أجل المناخ، ودعم شامل للدول الضعيفة”. ‏

في هذا الإطار، ذكر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن كبار المسؤولين الماليين ‏بمجموعة الدول السبع الغنية بحثوا مواصلة دعم الاقتصادات ومستوى أدنى ‏للضرائب على الشركات الرقمية العملاقة وإتاحة مزيد من الأموال لصندوق النقد ‏الدولي.‏

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية باولو غنتيلوني: ‏‏”دار نقاش ممتع للغاية بين وزراء المالية والبنوك المركزية”. ‏

وأضاف: “تم الإبقاء على دعم الاقتصادات والعمل على اتفاق بشأن حد أدنى ‏للضريبة على الشركات الرقمية وتقوية دعم صندوق النقد للدول الأقل دخلا”.‏

المصدر: رويترز

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