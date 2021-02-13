أستراليا – وفقا لنتائج الدراسة التي أجريت على الفئران، تحفز المواد المغذية النباتية الطبيعية في التفاح والفواكه الأخرى، إنتاج خلايا دماغية جديدة، ما يساعد على تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية.

وتشير مجلة Stem Cell Reports، إلى أن العلماء حددوا سابقا، أن المواد المغذية النباتية مثل مادة ريسفيراتول الموجودة في العنب الأحمر، أو مادة epigallocatechin-3-gallate (EGCG) الموجودة في الشاي الأخضر، تؤثر إيجابيا في مختلف أعضاء الجسم بما فيها الدماغ.

و لكن علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية بالتعاون مع زملائهم من المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية في دريسدن، اكتشفوا أن التركيزات العالية لبعض المغذيات النباتية تحفز تكوين الخلايا العصبية أي توليد خلايا عصبية جديدة في الدماغ.

وقد أظهرت نتائج التجربة التي أجروها، أن الخلايا الجذعية لدماغ الفئران البالغة، التي نمت في المختبر، ولدت خلايا عصبية كثيرة، وعند إضافة مادة كيريسيتين أو حمض ثنائي هيدروكسي بنزويك (DHBA)، الموجودة في التفاح، إلى الخلايا المزروعة، تصبح محمية أفضل من الموت.

واكتشف الباحثون من نتائج الدراسات اللاحقة على الفئران، أن الخلايا الأولية للحصين في الهياكل الدماغية للفئران البالغة المرتبطة بالتعلم والذاكرة ، كانت تتكاثر بنشاط وتولد المزيد من الخلايا العصبية. واتضح للباحثين، أن تأثير مادة كيريسيتين وDHBA في إنتاج الخلايا العصبية، مماثل لتأثير التمارين الرياضية، المحفزة لتوليد الخلايا العصبية.

ويعتقد الباحثون، أن مركبات المواد المغذية الأخرى الموجودة في الفواكه، عند حقنها بتركيز عال، يكون لها تاثير إيجابي مفيد لنشاط الدماغ، وهذا التأثير يزداد عند استخدامها معا.

ويشير الباحثون في نفس الوقت، إلى أن التحسن الملاحظ في الوظائف المعرفية، بعد تناول هذه المركبات المغذية، تأكد عند الحيوانات. لذلك يخططون لاختبار ما إذا كانت هذه المغذيات النباتية تحسن وظائف دماغ الإنسان أيضا.

المصدر: نوفوستي

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