ليبيا – رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار السبت، برفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصولها، لافتة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه.

المؤسسة الليبية للاستثمار أكدت في بيان لها بصفتها صندوق ثروة سيادي مستقل أنها لن تسمح بالمساس بأصولها والتي تعد ثورة الأجيال القادمة وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول.

وعبّرت عن بالغ تقديرها لجهود البعثة الأممية التي لم تأل جهدًا في تعزيز مواقف المؤسسة في حماية أصولها بما في ذلك موقف المؤسسة الرافض إلى طلب السلطات البلجيكية لاستخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة لها بشكل يتعارض مع أهداف التجميد.

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