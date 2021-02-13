اليمن – خلفت الاشتباكات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في محافظة مأرب شمال اليمن عشرات القتلى والمصابين، مع تصعيد الحوثيين هجومهم على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية.

وأفاد مصدر حكومي لوكالة “فرانس برس” بسقوط عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين مؤكدا أن معظم الضحايا من الحوثيين نتيجة الغارات الجوية.

وأضاف أن “الحوثيين استهدفوا تعزيزات حكومية قادمة من محافظة شبوة مساء أمس الخميس بصاروخ بالستي في أطراف مأرب، ما أدى إلى مقتل 8 جنود وإصابة عدد آخر”.

ووفق مصادر عسكرية حكومية، شن التحالف السعودي نحو 15 غارة جوية على منطقة صرواح استهدفت أربع منصات لإطلاق الصواريخ وتعزيزات للحوثيين قادمة من صنعاء على متن ثماني مركبات دمرتها بالكامل وقتل جميع أفرادها.

المصدر: أ ف ب

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