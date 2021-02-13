بروكسل تعلق على كلام لافروف عن “قطيعة” محتملة مع الاتحاد الأوروبي

بروكسل تعلق على كلام لافروف عن “قطيعة” محتملة مع الاتحاد الأوروبي

بروكسل – أعلنت بروكسل أنها “أخذت في الاعتبار” تصريح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي لم يستبعد إمكانية قطع العلاقات بين الطرفين إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة “حساسة” على موسكو.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “الاتحاد الأوروبي أخذ تصريح وزير الخارجية الروسي حول العلاقات مع التكتل بعين الاعتبار. كما أخذنا في الاعتبار التوضيحات التي صدرت عن الكرملين، وسنبحث كل ذلك في مجلس الاتحاد الأوروبي”.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف قد أشار في وقت سابق اليوم إلى تحريف معنى كلام لافروف في وسائل الإعلام، مؤكدا أن روسيا تبقى حريصة على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ولن تبادر في قطعها، لكنها يجب أن تكون جاهزة لأسوأ السيناريوهات في حال “غلب الجنون ووقعت مظاهر غير ودية” من جانب التكتل.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares