 بصور .. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في شمال العراق – صحيفة المرصد الليبية
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العراق – أظهرت مقاطع صور من العراق، لحظة هروب الصحفيين والمتفرجين وموظفي البيئة حفاظا على حياتهم، بعد أن شنت مجموعة من الدببة هجوما على رجال الإنقاذ، الذين أطلقوا سراحها من الأقفاص.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن أطلقت منظمة التعاون الكردي – الأمريكي، للمرة الثانية، ستة دببة في جبل كارا بإقليم كردستان، على غرار ما قامت به قبل عامين حيث أطلقت حينها ثلاثة دببة، بهدف زيادة أعداهم في الجبال.

وتم جلب خمسة من هذه الدببة الموجودة في العراق، من مناطق البصرة والناصرية، ودب سادس من أربيل، حيث أن قسم منها تطوع بها أصحابها، وقسم آخر مقابل مبالغ مالية منحوها للمنظمة.

بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق

المصدر: “روداو”

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