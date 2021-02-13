ليبيا – قال المتحدث باسم المجلس البلدي في سبها أسامة الوافي، إن البلدية حتى يوم 5 فبراير كانت تسجل إصابة أو إصابتين بفيروس كورونا كمعدل يومي لكن خلال الخمسة أيام الماضية اكتشفت 114 حالة.

الوافي أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم السبت إلى أن سبها والجنوب عمومًا يفتقران إلى أبسط الاحتياجات لمجابهة جائحة كورونا، فضلا عن الأزمات اليومية التي تزيد من توابعها السلبية، مثل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء بحسب قوله.

وعقد آماله على الحكومة الجديدة، التي اختارها ملتقى الحوار السياسي، مشددًا على أن أهالي إقليم فزان هم الأكثر معاناة في ليبيا مع تردي الخدمات بكافة أشكالها.

وتابع: “المواطنون في 13 بلدية بالجنوب يعيشون وكأنهم في أفقر الدول حول العالم، رغم أن مكامن الغاز وحقول النفط لا تبعد عن مدنهم وقراهم سوى كيلومترات قليلة”.

كما أشار إلى امتلاك الإقليم للكثير من الثروات المعدنية والأراضي الصالحة للزراعة، ووفرة المياه الجوفية، التي تغذي ليبيا جميعها، إضافة إلى إمكانية إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، لكن كل هذا لم يترجم إلى “تنمية” حقيقية بحسب قوله.