ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي لمدينة بنغازي خطوة جيدة، مؤكداً أن من يعارض الزيارة هي أصوات ترفض وحدة الدولة الليبية.

بن شرادة أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” اليوم السبت أن هذه الأصوات والجماعات تعارض دائمًا وقد أرهقت البلاد خلال الست سنوات الماضية.

وشدد على أن لقاءات المنفي في مدينتي طبرق وبنغازي خطوة صحيحة وعليه عدم الالتفات للجماعات التي تهاجم تحركاته، مشيراً إلى أن جولته المقبلة ستشمل الغرب والجنوب خلال الفترة المقبلة للاستماع لكافة المكونات الليبية.

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