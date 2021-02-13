الفلبين – أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدفع إذا أرادت الإبقاء على اتفاقية نشر قواتها مع بلاده، والتي تحظى بأهمية استراتيجية لواشنطن في آسيا.

وألغى دوتيرتي ذو التوجهات القومية والذي يرفض بشكل معلن التحالف العسكري طويل الأمد مع الولايات المتحدة، اتفاق القوة الزائرة مع واشنطن من جانب واحد العام الماضي في رد غاضب على رفض منح حليف له تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

وتم تمديد فترة الانسحاب مرتين لخلق ما يقول المسؤولون الفلبينيون إنه نافذة من أجل الاتفاق على شروط أفضل.

وفي حديثه إلى القوات الفلبينية يوم الجمعة بعد فحص الأصول الجوية المكتسبة حديثا، قال دوتيرتي: “أود أن أعلم إذا كان هناك عميل أمريكي هنا، من الآن فصاعدا، هل تريد اتفاقية القوات الزائرة؟ عليك أن تدفع”.

وأضاف في إشارة إلى تكثيف واشنطن وبكين للأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي، “إنها مسؤولية مشتركة، لكن نصيبك من المسؤولية لا يأتي بدون مقابل، بعد كل شيء، عندما تندلع الحرب، فإننا جميعا سندفع”.

المصدر:رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares