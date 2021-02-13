إنجلترا – رحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي عن الدوري الإنجليزي في صيف 2009 عندما كان يلعب بقميص مانشستر يونايتد، لكنه ما زال يحتفظ برقم تاريخي صامد في البريميرليغ.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن رونالدو لا يزال يتصدر قائمة أكثر اللاعبين البرتغاليين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 84 هدفا.

يخلفه لويس بوا مورتي، لاعب أرسنال وفولهام وساوثهامبتون ووست هام يونايتد السابق، برصيد 29 هدفا.

وحل مواطنه لويس ناني، نجم مانشستر يونايتد السابق (26 هدفا) في المركز الثالث.

وفي المركز الرابع جاء كل من برونو فيرنانديز نجم يونايتد الحالي، وديوغو جوتا نجم وولفرهامبتون السابق، ولاعب ليفربول حاليا، وفي جعبة كل منهما 21 هدفا.

ورحل رونالدو البالغ 36 عاما عن نادي “الشياطين الحمر” قبل 12 عاما، إلى الدوري الإسباني ولعب بقميص ريال مدريد 9 سنوات، قبل أن يحسم أمر الرحيل مجددا إلى الدوري الإيطالي، يوفنتوس صيف 2018.

المصدر: twitter/OptaJoe

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