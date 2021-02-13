سوريا – أفادت مصادر إعلامية سورية بأن القوات الأمريكية أخلت موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة، ونقلت عتادها وآلياتها إلى الأراضي العراقية.

وأشارت وكالة “سانا” السورية إلى أن “القوات الأمريكية باشرت منذ الفجر بنقل آلياتها وعتادها العسكري وجنودها من موقع تمركزها في صوامع تل علو في منطقة اليعربية أقصى شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود العراقية”.

وأضافت: “أنجزت عملية إخلاء الموقع المذكور بشكل كامل بعد ظهر اليوم الجمعة ونقلت آلياتها وعتادها العسكري والجنود عبر معبر اليعربية غير الشرعي”.

وتأتي عملية الإخلاء لهذا الموقع بعد أيام قليلة من إدخال القوات الأمريكية جنودا ومعدات عسكرية من العراق إلى قواعدها في ريف مدينة الحسكة، حيث هبطت 4 حوامات تابعة لها في قاعدة الشدادي، وأنزلت جنودا وصناديق محملة بالأسلحة والصواريخ.

وتواصل القوات الأمريكية انتشارها في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية، بالتزامن مع حصار تفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة الإعمار.

المصدر: “سانا”

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