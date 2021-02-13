الولايات المتحدة – بلغ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات إغلاق قياسية مرتفعة امس.

وارتفع المؤشران وسط شراء المستثمرين في أسهم الطاقة والشركات المالية وشركات المواد وبيعهم أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة توقعا لدعم مالي جديد من واشنطن لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي.

ولازمت المؤشرات الرئيسية نطاقا ضيقا خلال الأسبوع مع خروج المستثمرين من أسهم النمو التي هيمنت على موجة صعود دامت لنحو عام ليشتروا في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وتلك المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وارتفعت قطاعات الطاقة والشركات المالية والمواد على ستاندرد أند بورز توقعا لاستفادتها من إعادة فتح الاقتصاد، في حين انخفضت أسهم ذات ثقل مثل أبل وتسلا ومايكروسوفت معظم فترات الجلسة.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 28.29 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 31458.99 نقطة.

وزاد ستاندرد أند بورز 18.61 نقطة أو 0.48 بالمئة مسجلا 3934.99 نقطة، وتقدم ناسداك 69.70 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 14095.47 نقطة.

المصدر: رويترز

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