ضربة قوية لليستر سيتي بغياب نجمه حتى نهاية الموسم

ضربة قوية لليستر سيتي بغياب نجمه حتى نهاية الموسم

إنجلترا – مني ليستر سيتي ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنكسة قوية بعد تعرض ظهيره جيمس جاستن لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي ما سيبعده مبدئيا حتى نهاية الموسم.

وخرج المدافع مصابا خلال فوز فريق “الثعالب” على برايتون في الدور الخامس من كأس إنجلترا.

وقال المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز الجمعة في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء المرتقب مع ضيفه ليفربول الرابع في الدوري السبت: “نتيجة الصورة الشعاعية لم تكن جيدة وهي ضربة كبيرة لنا”.

وتابع: “يبدو وكأنه أصيب في الرباط الصليبي الامامي وهي صفعة كبيرة لأنه كان رائعا منذ وصوله إلى الفريق الموسم الماضي”.

ويقدم ابن الـ22 عاما مستويات مميزة مع ليستر حيث بات عنصرا محوريا في الفريق، وهو اللاعب الوحيد الذي خاض كل دقيقة في الدوري هذا الموسم.

وتابع رودجرز الذي سيواجه السبت الفريق الذي أشرف عليه بين عامي 2012 و2015: “كل مرة طلبت منه فيها أن يلعب وفي أي مركز كان، قدم أداء يستحق عليه علامة 8 على 10 على الأقل وتطور ليصبح لاعبا مهما في الدوري الممتاز”.

ويتطلع ليستر سيتي بطل العام 2016 للابتعاد بفارق ست نقاط عن حامل اللقب بحال فوزه عليه على ملعب “كينغ باور” في افتتاح المرحلة 24 السبت.

ومني الفريق بهزيمة واحدة في مبارياته العشر الأخيرة في البرميرليغ.

وهذه آخر مباراة لليستر سيتي قبل مواجهة سلافيا براغا التشيكي في ذهاب دور الـ32 من الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الخميس.

المصدر: “أ ف ب”

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