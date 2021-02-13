فلسطين – ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس جهود المعتصمين بمنطقة الأغوار في الوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية الرامية لفرض الأمر الواقع.

وأكد عباس خلال اتصال هاتفي مع محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي دعمه الكامل لقرية حمصة الفوقا وكل الأغوار الفلسطينية، موجها المحافظ العاصي بضرورة الاستمرار في الصمود والدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية ومقاومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ومساندة المواطنين المعتصمين في حمصة وكل الأغوار.

وكان عدد من الفلسطينيين اصيبوا بالاختناق، لدى قمع الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود إسرائيليين في منطقة راس القناطر القريبة من القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

المصدر: معا

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