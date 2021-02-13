“غازبروم” تتطلع إلى تشغيل “السيل الشمالي-2” في 2021

“غازبروم” تتطلع إلى تشغيل “السيل الشمالي-2” في 2021

روسيا – تخطط شركة “غازبروم” الروسية لإدخال خط الغاز “السيل الشمالي-2″ حيز التنفيذ هذا العام، و”السيل الشمالي-2” هو مشروع لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا ويلقى معارضة من قبل واشنطن.

وتم الكشف عن ذلك ضمن عرض قدمه فلاديمير فافيلوف نائب رئيس قسم إحلال صادرات التكنولوجيا في الشركة الروسية خلال حدث طاقة عقد اليوم الخميس.

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت مررا دعمها للمشروع، مشددة على أن المشروع تجاري بحت، كما رفضت ألمانيا التدخلات الأمريكية في سياسة الطاقة الأوروبية والألمانية.

و”السيل الشمالي-2″ مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: “نوفوستي”

Share and Enjoy ! 0 Shares