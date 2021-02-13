هولندا – فازت المتزحلقة أنجلينا جوليكوفا بالمركز الأول في بطولة العالم للتزحلق السريع أمس الجمعة، ضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة والتي تجري في مدينة هيرينفين الهولندية .

وتمكنت لاعبة المنتخب الروسي البالغة 29 عاما من حصد أول ميدالية ذهبية، بعد أن قطعت مسافة 500 متر خلال 37.141 ثانية.

وجاءت في المركز الثاني الهولندية فيمكي كوك بفارق 0.14 ثانية، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب اللاعبة الروسية الأخرى أولغا فاتكولينا.

وتكريما لهذا، استمع العالم كله إلى المقطوعة الموسيقية من الحفل الأول للمؤلف الموسيقي الروسي بيوتر تشايكوفسكي ورفع علم اتحاد التزلج الروسي.

وأعلنت سابقا فارفارا باريشيفا، المدير التنفيذي لاتحاد التزلج الروسي، أن موسيقى المؤلف الموسيقي تشايكوفسكي ستعزف في بطولات العالم للتزلج بدلا من النشيد الوطني الروسي.

وتم اقتراح موسيقى بديلة للنشيد الوطني الروسي في بطولة العالم للتزلج 2021، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في الـ17 من ديسمبر الماضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار، أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى “التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات”.

المصدر: RT

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