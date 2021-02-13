إسبانيا – تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بحذائه، الذي حطم به الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، للمتحف الوطني للفنون بإقليم كتالونيا.

وحقق ميسي رقمه التاريخي خلال مباراة مضيفه بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم في الـ22 من ديسمبر الماضي، عندما سجل هدفه رقم 644 هدفا بقميص برشلونة، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ الساحرة المستديرة، محطما رقم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي أحرز 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.

وذكر المتحف الوطني للفنون في مدينة برشلونة في بيان رسمي يوم الجمعة، أن حذاء ميسي سيتم عرضه اعتبارا من اليوم ولمدة شهر في القاعة البيضاوية قبل بيعه بالمزاد للأعمال الخيرية ولمساعدة الأطفال المصابين بأمراض سرطانية وغيرها من الأمراض الخطيرة، ودعم عائلاتهم.

وسيقوم المتحف بتخصيص العائد من المزاد لبرنامج الفن والصحة، وهي مبادرة رائدة أطلقها المتحف منذ عام 2018، بالتعاون مع مستشفى جامعة فال ديبرون، والمعهد الكتالوني للصحة.

من جهته، قال ميسي في بيان: “الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي بـ644 هدفا مع نفس النادي يمنحني فرحة كبيرة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون قادرا على رد الجميل للأطفال الذين يقاتلون من أجل صحتهم. نأمل أن يولد مزاد أبريل الكثير من الوعي لهذه القضية المهمة”.

المصدر: sport.es

Share and Enjoy ! 0 Shares